Serie A, domani c’è Fiorentina-Inter: le probabili formazioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Le probabili formazioni di Fiorentina-Inter, match della ventunesima giornata della Serie A Nuovo turno per la Serie A dopo aver lasciato spazio alle semifinali di andata della Coppa Italia. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida dell’Artemio Franchi di Firenze tra la Fiorentina di Prandelli e l’Inter di Antonio Conte, che si tornano a sfidare dopo gli ottavi di Coppa Italia: ecco le probabili formazioni. Qui Fiorentina: un solo dubbio per Prandelli In casa Fiorentina formazione praticamente fatta per Cesare Prandelli che deve sciogliere un unico dubbio. L’ex nerazzurro Borja Valero contende il posto a Pulgar come mezzala sinistra. In cabina di regia Amrabat con ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ledi, match della ventunesima giornata dellaA Nuovo turno per laA dopo aver lasciato spazio alle semifinali di andata della Coppa Italia. Ad aprire il programma di giornata sarà la sfida dell’Artemio Franchi di Firenze tra ladi Prandelli e l’di Antonio Conte, che si tornano a sfidare dopo gli ottavi di Coppa Italia: ecco le. Qui: un solo dubbio per Prandelli In casaformazione praticamente fatta per Cesare Prandelli che deve sciogliere un unico dubbio. L’ex nerazzurro Borja Valero contende il posto a Pulgar come mezzala sinistra. In cabina di regia Amrabat con ...

kpopWorldITALY : Le #aespa pubblicheranno una serie di video (performance ) che mostrano diversi concept per il loro nuovo singolo '… - GigiPadovani : Davvero siete preoccupati per la #crisidigoverno? Parliamo di cose serie! Domani, 5 febbraio, è il #NutellaDay. Sap… - infoitsport : Fiorentina-Inter domani in tv: data, orario e streaming Serie A 2020/2021 - Ma_Se_Domani : Le novità di febbraio su @PrimeVideoIT: i film e le serie TV da non perdere nei prossimi giorni! #masedomani… - GGiglio99 : @Baccalaiuolo No Gian, però se volete domani facciamo alcune partite del weekend di serie A -