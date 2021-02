“Senza pensione e possibilità di trovare un lavoro”, l’assurdo caso degli ex lavoratori Seat Pagine Gialle (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi vorremmo presentare l’ennesima storia di un cospicuo gruppo di ex lavoratori, nel caso specifico lavoratori della ex Seat Pagine Gialle Spa, i quali si ritrovano abbandonati dalle istituzioni in una sorta di limbo Senza né fine e né inizio. “La nostra situazione è paradossale ed assolutamente molto preoccupante per il nostro futuro prossimo, in quanto tra pochi mesi non percepiremo nemmeno più la NASPI”, ci scrivono i firmatari della lettera inviataci, all’interno della quale viene spiegata la loro assurda condizione. “Alla data odierna siamo disoccupati, Senza possibilità di accedere alla pensione e con l’impossibilità di trovare un nuovo impiego, considerata la nostra età ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 4 febbraio 2021) Oggi vorremmo presentare l’ennesima storia di un cospicuo gruppo di ex, nelspecificodella exSpa, i quali si ritrovano abbandonati dalle istituzioni in una sorta di limboné fine e né inizio. “La nostra situazione è paradossale ed assolutamente molto preoccupante per il nostro futuro prossimo, in quanto tra pochi mesi non percepiremo nemmeno più la NASPI”, ci scrivono i firmatari della lettera inviataci, all’interno della quale viene spiegata la loro assurda condizione. “Alla data odierna siamo disoccupati,di accedere allae con l’imdiun nuovo impiego, considerata la nostra età ...

