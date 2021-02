Selvaggia Roma, il nuovo look la rende irriconoscibile: mai vista così – FOTO (Di giovedì 4 febbraio 2021) Selvaggia Roma si presenta sul profilo personale di Instagram con un nuovo look che la rende del tutto irriconoscibile. Tempi di cambiamento per lei. Molto spesso, soprattutto in una società… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 4 febbraio 2021)si presenta sul profilo personale di Instagram con unche ladel tutto. Tempi di cambiamento per lei. Molto spesso, soprattutto in una società… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

YrunaMakeAWish : @_____harriet @RitaMazzola2 @roma_selvaggia Segnalatelo - c_prelemi : @RitaMazzola2 @roma_selvaggia Avrà anche lei una vita privata, magari ha saputo solo ora la notizia. Non giudicate le persone senza sapere. - emmelleissa : @RitaMazzola2 @roma_selvaggia cancella il tuo tweet, imbarazzante - _____harriet : @RitaMazzola2 @roma_selvaggia Ma cancella questo commento stupido per favore, può non averlo saputo in tempo e ci h… - LWTVERTT : @RitaMazzola2 @roma_selvaggia non tutti vivono con il telefono come te che stai a guardare a che ore ha twittato, rivedi le tue priorità -