Sei Nazioni 2021 | la formazione dell’Italia per la Francia Smith punta su Brex e Ioane

Franco Smith, head coach della Nazionale italiana di rugby, ha appena diramato il XV ufficiale che scenderà in campo sabato 6 febbraio alle ore 15.15 contro la Francia, nel match valido per la prima giornata del Sei Nazioni, e che metterà in palio, come di consueto, il Trofeo Garibaldi. La formazione titolare vede Trulla estremo e Ioane e Sperandio all'ala, mentre la coppia di centri sarà formata da Zanon e Brex, con quest'ultimo all'esordio in Nazionale. Garbisi e Varney saranno in mediana, mentre Lamaro, Meyer e Negri saranno in terza linea, con Sisi e Lazzaroni in seconda e Traorè e Riccioni ai lati di capitan Bigi in prima. In panchina Lucchesi, Fischetti, Zilocchi, Cannone, Ruzza, Mbandà, Palazzani e Canna. Non convocato Bellini, infortunato.

