Se vuoi governare domani | appoggia Draghi oggi Il consiglio di Quagliariello al centrodestra

(Di giovedì 4 febbraio 2021) C’è un asse ideale ed elettorale tra Bettini e Meloni. Sono gli unici a chiedere direttamente le urne: il primo senza avere un ruolo ufficiale tra i dem e nell’occhio delle critiche per la postura del Pd schiacciatissimo su Conte, più che sulla ditta; la seconda puntando a inglobare i consensi leghisti se il Carroccio seguirà la linea Giorgetti. “Nel giro di 48 ore si rischia di avere un governo Conte, conal posto di Conte, per esclusiva responsabilità delle forze di”, confida a Formiche.net il senatore Gaetano(Idea-Cambiamo) che richiama vistosamente la coalizione che va dai liberali ai sovranisti. Se non vorranno essere opposizione permanente, è la sua tesi, dovranno votare la fiducia, come consiglia loro Berlusconi. Un Conte ter è definitivamente archiviato? La politica, soprattutto in tempi come ...

bertolire : RT @theStewieee: @lauraboldrini @nzingaretti @pdnetwork O Boldrini, ma hai governato coi 5s, anzi, vuoi farci pure un’alleanza elettorale s… - ravanin58 : RT @theStewieee: @lauraboldrini @nzingaretti @pdnetwork O Boldrini, ma hai governato coi 5s, anzi, vuoi farci pure un’alleanza elettorale s… - RoccaRemo : RT @theStewieee: @lauraboldrini @nzingaretti @pdnetwork O Boldrini, ma hai governato coi 5s, anzi, vuoi farci pure un’alleanza elettorale s… - theStewieee : @lauraboldrini @nzingaretti @pdnetwork O Boldrini, ma hai governato coi 5s, anzi, vuoi farci pure un’alleanza elett… - maumartignoni : @cuoreitaliano7 @RossEleven @GiorgiaMeloni @DomenicaGianne4 @FratellidItalia Se vuoi governare un paese devi entrare nelle stanze del potere -

Ultime Notizie dalla rete : vuoi governare

il Giornale

... se non la certificazione che la politica espressa dalle urne non fosse in grado di? Che ... C'era forse un calcolo: se Salvini che è Salvini ha fatto come gli pareva coi 5S,che non ci ...vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui! "Per la Lega -... E senza maggioranza non si può". "Prima di dire che la frittata è fatta - ha chiosato - ...E con Mario Draghi ce la faremo“, concludono i due fondatori “È necessario ridare voce ai giovani, noi siamo il futuro, ma vogliamo incidere sul presente. Crisi di governo, fan di Draghi anche tra gli ...Giuseppe Conte ha rotto il silenzio: garantisce la sua collaborazione, ma sottolinea: "I problemi dell'Italia richiedono scelte politiche" ...