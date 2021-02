Scuole Puglia, nuova ordinanza di Emiliano: didattica digitale fino al 20 febbraio, resta limite 50% in presenza alle superiori. TESTO (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per altre due settimane le famiglie degli studenti pugliesi potranno continuare a scegliere se far frequentare in presenza o a distanza le lezioni scolastiche. È quanto prevede l'ordinanza firmata dal presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, valida dall'8 al 20 febbraio prossimi. resta anche il limite del 50 per cento in presenza per gli alunni delle Scuole superiori L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per altre due settimane le famiglie degli studenti pugliesi potranno continuare a scegliere se far frequentare ino a distanza le lezioni scolastiche. È quanto prevede l'firmata dal presidente della regione, Michele, valida dall'8 al 20prossimi.anche ildel 50 per cento inper gli alunni delleL'articolo .

