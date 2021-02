Scuole, la nuova tentazione di De Luca: ipotesi chiusura sul tavolo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua a tenere banco la questione Scuole in Campania. Con il diffondersi del contagio da Covid-19 e con la didattica tornata in presenza, seppur al 50%, molti Istituti sono stati già costretti a chiudere negli ultimi giorni per i continui contagi verificatisi all’interno delle aule tra alunni, docenti e personale Ata. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, starebbe valutando la possibilità di una nuova chiusura delle Scuole. Rumors dicono che sul tavolo del suo staff l’ordinanza per la chiusura immediata degli istituti sia già pronta ma si dovrà comunque attendere la ricezione dei dati settimanali che l’Unità di crisi invierà domattina. La questione, già di per sé per nulla semplice, è resa ancor più spinosa dai numerosi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua a tenere banco la questionein Campania. Con il diffondersi del contagio da Covid-19 e con la didattica tornata in presenza, seppur al 50%, molti Istituti sono stati già costretti a chiudere negli ultimi giorni per i continui contagi verificatisi all’interno delle aule tra alunni, docenti e personale Ata. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De, starebbe valutando la possibilità di unadelle. Rumors dicono che suldel suo staff l’ordinanza per laimmediata degli istituti sia già pronta ma si dovrà comunque attendere la ricezione dei dati settimanali che l’Unità di crisi invierà domattina. La questione, già di per sé per nulla semplice, è resa ancor più spinosa dai numerosi ...

