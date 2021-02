Scuole Campania: De Luca pronto allo stop. Le ipotesi su chiusura e riapertura (Di giovedì 4 febbraio 2021) Rischia di durare pochi giorni la riapertura delle Scuole in Campania : fonti della Regione fanno sapere che la curva dei contagi è in risalita , e si valuta un ritorno al Dad almeno fino al 15 ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Rischia di durare pochi giorni ladellein: fonti della Regione fanno sapere che la curva dei contagi è in risalita , e si valuta un ritorno al Dad almeno fino al 15 ...

Rischia di durare pochi giorni la riapertura delle scuole in Campania : fonti della Regione fanno sapere che la curva dei contagi è in risalita , e si valuta un ritorno al Dad almeno fino al 15 febbraio . Il governatore Vincenzo De Luca potrebbe ...

Dentro la macchina dei sogni - L'industria e i mestieri del cinema

... e la collaborazione di Campania Film Commission, Apulia Film Commission e Women in Film Television & Media Italia. Il progetto è rivolto alle scuole superiori di secondo grado con l'intento di far ...

Coronavirus, nuovo possibile stop per le scuole superiori: il ritorno in classe, anche solo al 50% delle presenze, ha causato in Campania un aumento dei contagi. Nelle prossime ore l'Unità di Crisi de ...

Nelle ultime due settimane, la curva epidemiologica dei contagi da Coronavirus, in Campania, è cresciuta e il presidente Vincenzo De Luca sta studiando le giuste contromisure. Il governatore regionale ...

