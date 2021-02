Scuole aperte in Campania, avv. Marchetti: “Tar accoglie istanza cautelare” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sulla base del decreto del Presidente dottoressa Maria Abruzzese le Scuole secondarie superiori non possono essere chiuse; andrebbero inoltre impugnate le singole ordinanze di chiusura dei Comuni laddove non ci sono contagi” (leggi qui l’ordinanza). Il vice segretario nazionale del Codacons, il salernitano Matteo Marchetti, spiega il senso della ultima pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale. La Quinta Sezione, il 2 febbraio, ha pronunciato l’ordinanza di accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Luciano Butti, Giovanni Taddei Elmi, Silvia Brizzi, Attilio Balestreri (ad adiuvandum Aps Assoutenti Campania) in rappresentanza di altrettanti genitori di minorenni. Ricorso contro Regione Campania, Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute. Ricorso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Sulla base del decreto del Presidente dottoressa Maria Abruzzese lesecondarie superiori non possono essere chiuse; andrebbero inoltre impugnate le singole ordinanze di chiusura dei Comuni laddove non ci sono contagi” (leggi qui l’ordinanza). Il vice segretario nazionale del Codacons, il salernitano Matteo, spiega il senso della ultima pronuncia del Tribunale Amministrativo Regionale. La Quinta Sezione, il 2 febbraio, ha pronunciato l’ordinanza di accoglimento del ricorso presentato dagli avvocati Luciano Butti, Giovanni Taddei Elmi, Silvia Brizzi, Attilio Balestreri (ad adiuvandum Aps Assoutenti) in rappresentanza di altrettanti genitori di minorenni. Ricorso contro Regione, Ministero dell’Istruzione, Ministero della Salute. Ricorso ...

