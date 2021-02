“Scrivere il teatro”, è online il bando 2021 per giovani drammaturghi (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nell’ambito delle iniziative di promozione e sensibilizzazione della cultura del teatro e delle attivita’ inerenti la ‘Giornata Mondiale del teatro 2021’ che si celebra ogni 27 marzo, il ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Centro italiano dell’International Theatre Institute/Unesco, indice il bando di concorso ‘Scrivere il teatro’, con cui si invitano le studentesse e gli studenti delle scuole statali pubbliche, di ogni ordine e grado, a mettersi alla prova in qualita’ di drammaturghi e presentare una drammaturgia originale con esclusivo riferimento ai diritti umani e al disagio giovanile. Ciascun autore o gruppo autoriale potra’ partecipare al concorso presentando una sola opera, della durata massima di 15 minuti. La presentazione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 febbraio 2021) Nell’ambito delle iniziative di promozione e sensibilizzazione della cultura dele delle attivita’ inerenti la ‘Giornata Mondiale del’ che si celebra ogni 27 marzo, il ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Centro italiano dell’International Theatre Institute/Unesco, indice ildi concorso ‘il’, con cui si invitano le studentesse e gli studenti delle scuole statali pubbliche, di ogni ordine e grado, a mettersi alla prova in qualita’ die presentare una drammaturgia originale con esclusivo riferimento ai diritti umani e al disagiole. Ciascun autore o gruppo autoriale potra’ partecipare al concorso presentando una sola opera, della durata massima di 15 minuti. La presentazione ...

