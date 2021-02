Sconfitta della politica? No, ma di alcuni politici… La versione di Pasquino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Contrariamente a quanto troppo frettolosamente sentenziato da numerosi commentatori, l’incarico conferito a Mario Draghi non sanziona la Sconfitta della politica. È, invece, la presa d’atto che alcuni politici riescono a distruggere, ma, poiché sono irresponsabili, non sanno costruire. Che, poi, quegli stessi politici demolitori si buttino a sostegno della scelta del Presidente Mattarella, il quale nel suo messaggio per il 2021 aveva rivolto un appello ai costruttori, è soltanto una conferma ulteriore di superficialità, improvvisazione, cattiva politica. Ciò detto, però, neppure il comportamento del Presidente Mattarella va del tutto esente da critiche. Sì, in democrazia tutte le cariche e tutti i comportamenti possono essere soggetti a critiche purché motivate. Primo, non era ... Leggi su formiche (Di giovedì 4 febbraio 2021) Contrariamente a quanto troppo frettolosamente sentenziato da numerosi commentatori, l’incarico conferito a Mario Draghi non sanziona la. È, invece, la presa d’atto chepolitici riescono a distruggere, ma, poiché sono irresponsabili, non sanno costruire. Che, poi, quegli stessi politici demolitori si buttino a sostegnoscelta del Presidente Mattarella, il quale nel suo messaggio per il 2021 aveva rivolto un appello ai costruttori, è soltanto una conferma ulteriore di superficialità, improvvisazione, cattiva. Ciò detto, però, neppure il comportamento del Presidente Mattarella va del tutto esente da critiche. Sì, in democrazia tutte le cariche e tutti i comportamenti possono essere soggetti a critiche purché motivate. Primo, non era ...

riotta : La 'sconfitta della politica'? No. La sconfitta di 'questa' politica. - andreapurgatori : Non subito, ma la narrazione di queste settimane di crisi politica andrà riscritta. E non credo che questa svolta s… - europainitalia : La #CommissioneUE ha lanciato un piano europeo contro il cancro da 4 miliardi di euro ??. L’obiettivo è affrontare… - guidomarchello : @MichelinoSaitta @Anna07942827 La maggioranza con Berlusconi è un male necessario di breve-medio periodo. Sono preo… - pillopoulos : RT @bravimabasta: Questo attaccare Casalino nel giorno della sconfitta è veramente inopportuno e dunque esprimo solida... niente, non ce la… -