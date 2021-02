Sci, Paris alla vigilia di Garmisch: "Pista tosta e buia" (Di giovedì 4 febbraio 2021) Garmisch, 4 febbraio 2021 " Ultime due giornate di gare di coppa del mondo maschile prima dei Mondiali di Cortina , al via l'8 febbraio. Il circus fa tappa a Garmisch per una discesa libera, ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021), 4 febbraio 2021 " Ultime due giornate di gare di coppa del mondo maschile prima dei Mondiali di Cortina , al via l'8 febbraio. Il circus fa tappa aper una discesa libera, ...

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: Cdm, Paris terzo in prova libera a Garmisch - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Sci: Cdm, Paris terzo in prova libera a Garmisch - susydigennaro : RT @napolimagazine: Sci: Cdm, Paris terzo in prova libera a Garmisch - apetrazzuolo : Sci: Cdm, Paris terzo in prova libera a Garmisch - napolimagazine : Sci: Cdm, Paris terzo in prova libera a Garmisch -