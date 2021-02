Sci | il verdetto del Cts | Vietato in zona rossa e arancione Ok nelle Regioni gialle Ma sulle date decide il governo

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Bocciata dagi esperti la richiesta dei governatori di un via libera nei territori ad alto rischio. Il 15 febbraio dovrebbe avviarsi la stagione e lo sblocco degli spostamenti fuori dai confini regionali ma il Comitato avverte: "Per ripartite, l'epidemia deve avere numeri...

La Repubblica

Così sotto a chiese e municipi ci sarà il popolo della montagna, ci saranno amministratori ma anche albergatori, ristoratori, maestri di, impiantisti e professionisti del settore. Nessun colore ...... venerdì avremo il nuovoma i dati sono incoraggianti'. Inizia con queste parole il punto ... In queste ore sta circolando l'ipotesi di riaprire le piste dain base al colore della regione. ...No allo sci in zona arancione e, ovviamente, in zona rossa. Prima di riaprire le piste nei territori gialli, inoltre, bisogna valutare bene la situazione epidemiologica, l’impatto della riapertura del ...Bocciata dagi esperti la richiesta dei governatori di un via libera nei territori ad alto rischio. Il 15 febbraio dovrebbe avviarsi la stagione e lo sblocco ...