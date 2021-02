Sci freestyle, Kingsbuy e Laffont vincono in Coppa del Mondo moguls a Deer Valley (Di venerdì 5 febbraio 2021) A Deer Valley (USA) è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo di moguls, disciplina dello sci freestyle. L’eterna icona Mikael Kingsbury è tornato dopo l’infortunio di inizio stagione e ha trionfato con 88.10, battendo il francese Benjamin Cavet (86.25) e l’australiano Matt Graham (84.44). Lo svedese Ludvig Fjallstrom ha chiuso in quarta posizione (81.28) e ora è in testa alla classifica generale con cinque punti di vantaggio sul giapponese Ikuma Horishima (oggi sesto), undici su Cavet e tredici su Graham. Tra le donne, invece, quarto successo consecutivo per la francese Perrine Laffont. La transalpina si impone con 83.23 e ipoteca la Sfera di Cristallo: ora ha 148 punti di vantaggio sulla giapponese Anri Kawamura, oggi seconda con 80.94. A completare il ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) A(USA) è andata in scena la quarta tappa delladeldi, disciplina dello sci. L’eterna icona Mikael Kingsbury è tornato dopo l’infortunio di inizio stagione e ha trionfato con 88.10, battendo il francese Benjamin Cavet (86.25) e l’australiano Matt Graham (84.44). Lo svedese Ludvig Fjallstrom ha chiuso in quarta posizione (81.28) e ora è in testa alla classifica generale con cinque punti di vantaggio sul giapponese Ikuma Horishima (oggi sesto), undici su Cavet e tredici su Graham. Tra le donne, invece, quarto successo consecutivo per la francese Perrine. La transalpina si impone con 83.23 e ipoteca la Sfera di Cristallo: ora ha 148 punti di vantaggio sulla giapponese Anri Kawamura, oggi seconda con 80.94. A completare il ...

