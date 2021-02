Sci di fondo | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Ulricehamn | Federico Pellegrino cerca punti nelle sprint

FondoItalia : Fondo - Sei uomini e due donne rappresenteranno l'Italia nella tappa di Ulricehamn - zazoomblog : Sci di fondo Coppa del Mondo Ulricehamn 2021: i convocati azzurri - #fondo #Coppa #Mondo #Ulricehamn - RediStefano : RT @paolo_gibilisco: Non saranno vostri neanche un paio di sci da fondo. Abituatevi. - Maxprimis : @_Ramingo No... Lo sci di fondo è faticoso ma mai come quelli che penso io - _Ramingo : @Maxprimis Provo, sci di fondo. -

Ultime Notizie dalla rete : Sci fondo

Reggionline

Nei 90 minuti di diretta si è parlato non solo didi, di Biathlon, di Salto con glie di Combinata Nordica, ma anche dei più recenti risultati conseguiti dagli atleti delloNordico ...Inizialmente prevista per il 6 gennaio, ora in calendario per domenica 7 febbraio al centrodi Monte Scuro , è la prima gara dinordico di una stagione agonistica difficoltosa. L'emergenza ...La Coppa del Mondo di sci di fondo fa tappa ad Ulricehamn, in Svezia, nel fine settimana e saranno in palio 125 punti pesantissimi per la classifica delle sprint: sabato la gara individuale (100 punti ...Sono otto i convocati azzurri del dt Marco Selle in vista della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma in Svezia sulla pista di Ulricehamn. Si correrà una sprint in gara individuale in tecnica l ...