Sci alpino | Mondiali Cortina 2021 l’appello di Zaia | “Domenica niente assembramenti”

Il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha parlato in conferenza stampa nel consueto punto sull'emergenza coronavirus anche dell'imminente appuntamento con i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021, chiedendo ai cittadini di evitare assembramenti in occasione della giornata inaugurale: "Domenica inaugureremo i Mondiali di sci, anche se a porte chiuse. Voglio dire ai cittadini, se qualcuno voleva andare a vedere l'arrivo, di evitare l'assembramento".

