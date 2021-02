Sci alpino, Dominik Paris: “Spero che domani si possa sfruttare tutto il tracciato” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Dominik Paris ha chiuso al secondo posto l’unica prova cronometrata della discesa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, con la gara in programma domani a Garmisch, in Germania: l’azzurro ha completato il tracciato in 1’35?61, a 0?63 dal miglior tempo dell’austriaco Max Franz. A fine prova l’azzurro ha parlato al sito federale. Così Paris: “Spero che domani possa essere una bella pista e che possano lavorare bene sulla linea e si possa sfruttare tutto il tracciato. Oggi le condizioni erano abbastanza buone, hanno messo sale e acqua perché la neve è morta. Con i primi numeri si riusciva ancora a sciare abbastanza. E’ una pista tosta, difficile, è ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha chiuso al secondo posto l’unica prova cronometrata della discesa valida per la Coppa del Mondo di sci, con la gara in programmaa Garmisch, in Germania: l’azzurro ha completato ilin 1’35?61, a 0?63 dal miglior tempo dell’austriaco Max Franz. A fine prova l’azzurro ha parlato al sito federale. Così: “cheessere una bella pista e cheno lavorare bene sulla linea e siil. Oggi le condizioni erano abbastanza buone, hanno messo sale e acqua perché la neve è morta. Con i primi numeri si riusciva ancora a sciare abbastanza. E’ una pista tosta, difficile, è ...

_Carabinieri_ : L'Arma dei #Carabinieri in campo per @Cortina2021, in vista della Cerimonia di Apertura dei Campionati del Mondo di… - Eurosport_IT : ?? Lo scenario peggiore possibile: Sofia Goggia salterà i Mondiali di Cortina In questi casi non c'è molto da dire.… - Eurosport_IT : Dita incrociate per Sofia Goggia! ?????? #EurosportSCI - LucaPanziera1 : RT @arpaveneto: #roadtoCortina2021 #alpineworldskichampionships Arpa Veneto coordina il meteo per i mondiali di sci. Al lavoro esperti dell… - sportface2016 : Dominik #Paris dopo la prova cronometrata di #Garmisch: 'Pista difficile ma sensazioni positive' -

Ultime Notizie dalla rete : Sci alpino Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch: Paris secondo in prova, super Italia: Innerhofer e Buzzi top 5

Brilla l'Italia nella prova della discesa di Garmisch . In vetta alla classifica, però, c'è l'austriaco Max Franz , seguito a ruota da una fila di azzurri. Franz ha chiuso con il miglior tempo (1'34"...

Sci alpino, Coppa del Mondo Garmisch: invertito il programma, venerdì discesa, sabato Super G

Dopo la prova cronometrata odierna è stato cambiato il programma previsto a Garmisch , in Germania, per la Coppa del Mondo di sci alpino . Viene riformulato il fine settimana di gare, dato che la discesa verrà disputata venerdì 5 febbraio, mentre il super - G si terrà sabato 6 febbraio . Per preservare al meglio le ...

Sci alpino oggi: orari, tv, programma, pettorali seconda prova maschile Garmisch OA Sport Sci alpino, Dominik Paris: “Spero che domani si possa sfruttare tutto il tracciato”

Dominik Paris ha chiuso al secondo posto l'unica prova cronometrata della discesa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, con la gara in programma domani a Garmisch, in Germania: l'azzurro ha com ...

CM Sci alpino: Brignone convocata per Cortina

Ufficializzata la lista delle convocate per i Campionati Mondiali di Sci alpino di Cortina d’Ampezzo, rassegna in programma dall’8 al 21 febbraio. Nove azzurre selezionate dal direttore tecnico Gianlu ...

Brilla l'Italia nella prova della discesa di Garmisch . In vetta alla classifica, però, c'è l'austriaco Max Franz , seguito a ruota da una fila di azzurri. Franz ha chiuso con il miglior tempo (1'34"...Dopo la prova cronometrata odierna è stato cambiato il programma previsto a Garmisch , in Germania, per la Coppa del Mondo di. Viene riformulato il fine settimana di gare, dato che la discesa verrà disputata venerdì 5 febbraio, mentre il super - G si terrà sabato 6 febbraio . Per preservare al meglio le ...Dominik Paris ha chiuso al secondo posto l'unica prova cronometrata della discesa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, con la gara in programma domani a Garmisch, in Germania: l'azzurro ha com ...Ufficializzata la lista delle convocate per i Campionati Mondiali di Sci alpino di Cortina d’Ampezzo, rassegna in programma dall’8 al 21 febbraio. Nove azzurre selezionate dal direttore tecnico Gianlu ...