Sci alpino, Christof Innerhofer: “Condizioni buone per me. Ho avuto buone sensazioni” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Christof Innerhofer ha chiuso al terzo posto l’unica prova cronometrata della discesa valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, con la gara in programma domani a Garmisch, in Germania: l’azzurro ha completato il tracciato in 1’35?79, a 0?81 dal miglior tempo dell’austriaco Max Franz. A fine prova l’azzurro ha parlato al sito federale. Questo il commento dell’azzurro: “Bella pista, un po’ mossa. Hanno buttato un po’ di sale, fa un po’ calduccio, ma sono Condizioni buone per me. Ho fatto una buona prova e avuto buone sensazioni. Sento che sono più carico dopo il weekend di Kitzbuehel, sento che scio meglio. Sono tranquillo, ho buon feeling e domani bisogna solo attaccare“. Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha chiuso al terzo posto l’unica prova cronometrata della discesa valida per la Coppa del Mondo di sci, con la gara in programma domani a Garmisch, in Germania: l’azzurro ha completato il tracciato in 1’35?79, a 0?81 dal miglior tempo dell’austriaco Max Franz. A fine prova l’azzurro ha parlato al sito federale. Questo il commento dell’azzurro: “Bella pista, un po’ mossa. Hanno buttato un po’ di sale, fa un po’ calduccio, ma sonoper me. Ho fatto una buona prova e. Sento che sono più carico dopo il weekend di Kitzbuehel, sento che scio meglio. Sono tranquillo, ho buon feeling e domani bisogna solo attaccare“. Foto: LaPresse

