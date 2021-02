Sanzioni disciplinari verso i medici No-vax. Il pugno duro dell’Ordine a Bologna (Di giovedì 4 febbraio 2021) In caso di dichiarazioni pubbliche contro il vaccino anti-Covid da parte dei medici, scatteranno Sanzioni disciplinari. Lo ha fatto sapere in una nota la Comissione Vaccini dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Bologna, chiarendo che l’atteggiamento nei confronti dei cosiddetti medici No-vax sarà, d’ora in avanti, all’insegna della tolleranza zero. “Non sarebbe deontologicamente corretto e né rispettoso delle vittime da Covid-19, in particolare in questo momento storico, che da parte anche solo di pochi medici provenissero voci contrarie alla vaccinazione, non sostenute da alcune evidenze e basate solo su notizie non verificate e, peggio ancora, artatamente interpretate” recita il documento presentato in conferenza stampa. E ancora: “Se non ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) In caso di dichiarazioni pubbliche contro il vaccino anti-Covid da parte dei, scatteranno. Lo ha fatto sapere in una nota la Comissione Vaccinideichirurghi e odontoiatri di, chiarendo che l’atteggiamento nei confronti dei cosiddettiNo-vax sarà, d’ora in avanti, all’insegna della tolleranza zero. “Non sarebbe deontologicamente corretto e né rispettoso delle vittime da Covid-19, in particolare in questo momento storico, che da parte anche solo di pochiprovenissero voci contrarie alla vaccinazione, non sostenute da alcune evidenze e basate solo su notizie non verificate e, peggio ancora, artatamente interpretate” recita il documento presentato in conferenza stampa. E ancora: “Se non ...

