Sanremo, arriva l'ok del Cts al festival "blindato" - (Di giovedì 4 febbraio 2021) Novella Toloni Il Cts ha dato un sostanziale via libera al protocollo sanitario predisposto dalla Rai per Sanremo. Tra le misure anti-Covid c'è l'assenza di pubblico al teatro Ariston Dopo giorni di incertezza è arrivata la fumata bianca. Il festival di Sanremo si farà al teatro Ariston, senza pubblico e ridotto all'osso in risorse ed eventi collaterali. A dare il via libera è stato il Comitato tecnico scientifico. Insomma ci sarà spazio solo per i cantanti e la musica, tutto è il resto è troppo in tempi di pandemia. nodo 1920969 La decisione presa dal Cts arriva dopo giorni di grandi incertezze e polemiche. I veti dei ministri, il caso Fedez e la levata di scudi di Amadeus in difesa del festival, giunto quest'anno alla sua 71esima edizione, avevano fatto temere il ...

