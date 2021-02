**Sanremo: Al Bano, ‘cantante senza pubblico a festival come Papa senza fedeli in Vaticano’** (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) – festival super blindato e senza pubblico? “Immedesimandomi nei cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston, dico che un cantante senza pubblico a Sanremo è come se il Papa fosse costretto a dire messa senza fedeli in Vaticano”. Non ha dubbi Al Bano, che commenta così all’Adnkronos il via libera del Cts al festival senza pubblico.“Lo chiamerei ‘l’altro Sanremo -dice l’artista di Cellino San Marco- Sanremo sappiamo tutti gli italiani come è fatto, il pubblico è parte fondamentale, ma dobbiamo piegarci alle esigenze di questo covid, ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) –super blindato e? “Immedesimandomi nei cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston, dico che un cantantea Sanremo èse ilfosse costretto a dire messain Vaticano”. Non ha dubbi Al, che commenta così all’Adnkronos il via libera del Cts al.“Lo chiamerei ‘l’altro Sanremo -dice l’artista di Cellino San Marco- Sanremo sappiamo tutti gli italianiè fatto, ilè parte fondamentale, ma dobbiamo piegarci alle esigenze di questo covid, ...

