Sanremo 2021, Il comitato tecnico scientifico: "Approvati i protocolli", il Festival si fa (Di giovedì 4 febbraio 2021) È arrivata la risposta che il Festival di Sanremo attendeva: il sì del comitato tecnico scientifico. La Rai ha fatto sapere, attraverso il proprio Twitter, che si procederà con Sanremo e che quindi sono stati Approvati i protocolli proposti dalla Rai: "Via libera del comitato tecnico scientifico (#Cts) al Festival di #Sanremo. Gli esperti hanno … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

