Sanremo 2021, Amadeus: 'Siamo felicissimi, Fiorello è già lì' (Di venerdì 5 febbraio 2021) ' Siamo felicissimi , perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica'. Così Amadeus , conduttore e direttore artistico di Sanremo 2021 ha salutato il via libera del Cts al ... Leggi su leggo (Di venerdì 5 febbraio 2021) ', perché questo via libera ufficiale vuol dire non fermare la musica'. Così, conduttore e direttore artistico diha salutato il via libera del Cts al ...

Corriere : Sanremo, il protocollo Rai: FFP2, premio consegnato con un carrello, in teatro già con... - repubblica : Fedez chiede scusa a Francesca Michielin sulle note di 'Perdono' - Agenzia_Ansa : In 75 pagine la #Rai ha messo nero su bianco le regole per blindare l'Ariston in vista di Sanremo 2021. Il protocol… - occhio_notizie : Festival di Sanremo 2021, Amadeus: “Felicissimo, la musica non si ferma” - LaCnews24 : Sanremo 2021, c'e' l'ok del Cts: festival blindato e senza pubblico #calabrianotizie #newscalabria -