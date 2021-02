San Valentino, ristoranti e hotel sono aperti? Ecco cosa fare il 14 febbraio 2021 (Di giovedì 4 febbraio 2021) La festa degli innamorati sta arrivando e molte coppie vorrebbero organizzarsi per trascorrere del tempo assieme, nel rispetto restrizioni e dei decreti. Quest’anno San Valentino cadrà di domenica e, seppur un ‘weekend romantico’ non sarà davvero possibile, si potrebbe optare per una gita fuori porta entro i confini regionali (se in zona gialla) o entro i confini comunali (se in zona arancione). E se una coppia volesse andare al ristorante? O passare una notte in un hotel? Cerchiamo di fare chiarezza sui possibili scenari. Leggi anche: Lazio zona gialla, quando cambia colore e cosa si può fare: bar, ristoranti e centri commerciali San Valentino: si può andare al ristorante? Per decidere se prenotare o meno al ristorante il giorno di San Valentino ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 febbraio 2021) La festa degli innamorati sta arrivando e molte coppie vorrebbero organizzarsi per trascorrere del tempo assieme, nel rispetto restrizioni e dei decreti. Quest’anno Sancadrà di domenica e, seppur un ‘weekend romantico’ non sarà davvero possibile, si potrebbe optare per una gita fuori porta entro i confini regionali (se in zona gialla) o entro i confini comunali (se in zona arancione). E se una coppia volesse andare al ristorante? O passare una notte in un? Cerchiamo dichiarezza sui possibili scenari. Leggi anche: Lazio zona gialla, quando cambia colore esi può: bar,e centri commerciali San: si può andare al ristorante? Per decidere se prenotare o meno al ristorante il giorno di San...

