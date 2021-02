San Valentino on ice: le stelle del pattinaggio sul ghiaccio omaggiano Bergamo (Di giovedì 4 febbraio 2021) La 14esima edizione del Golden Skate Awards sarà un omaggio a Bergamo, città simbolo della lotta al Covid-19. Con una speciale edizione intitolata “San Valentino On Ice”, domenica 14 febbraio alle 18:15 il Palaghiaccio del capoluogo lombardo farà da cornice per la prima volta al celebre Gala di pattinaggio su ghiaccio che vedrà la partecipazione dei migliori pattinatori azzurri insieme ai massimi interpreti internazionali della disciplina. Grazie al gruppo Discovery “San Valentino On Ice” sarà interamente trasmesso in chiaro domenica 14 febbraio sul canale Nove. Sul ghiaccio dell’ICE Lab di Bergamo scivoleranno le lame dello spagnolo due volte campione del mondo Javier Fernandez, bronzo olimpico agli ultimi giochi invernali di PyeongChang 2018, della ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 4 febbraio 2021) La 14esima edizione del Golden Skate Awards sarà un omaggio a, città simbolo della lotta al Covid-19. Con una speciale edizione intitolata “SanOn Ice”, domenica 14 febbraio alle 18:15 il Paladel capoluogo lombardo farà da cornice per la prima volta al celebre Gala disuche vedrà la partecipazione dei migliori pattinatori azzurri insieme ai massimi interpreti internazionali della disciplina. Grazie al gruppo Discovery “SanOn Ice” sarà interamente trasmesso in chiaro domenica 14 febbraio sul canale Nove. Suldell’ICE Lab discivoleranno le lame dello spagnolo due volte campione del mondo Javier Fernandez, bronzo olimpico agli ultimi giochi invernali di PyeongChang 2018, della ...

