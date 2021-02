San Marco dei Cavoti, investì un uomo e si dileguò: identificato e denunciato (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Marco dei Cavoti (Bn) – I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti unitamente a quelli della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del locale Tribunale un cinquantunenne locale per lesioni personali stradali gravi e fuga in caso di incidente con danni a persone. Le indagini erano iniziate in seguito all’investimento di un pensionato cinquantatreenne del posto, avvenuto nello scorso mese di ottobre, a San Marco dei Cavoti, lungo la centrale Via Martiri di Bologna. E’ stato grazie agli elementi raccolti ed in particolare al riconoscimento fotografico da parte della vittima, che ricordava marca, modello e colore del veicolo che lo aveva travolto, un piccolo autocarro pick-up, che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSandei(Bn) – I Carabinieri della Stazione di Sandeiunitamente a quelli della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica del locale Tribunale un cinquantunenne locale per lesioni personali stradali gravi e fuga in caso di incidente con danni a persone. Le indagini erano iniziate in seguito all’investimento di un pensionato cinquantatreenne del posto, avvenuto nello scorso mese di ottobre, a Sandei, lungo la centrale Via Martiri di Bologna. E’ stato grazie agli elementi raccolti ed in particolare al riconoscimento fotografico da parte della vittima, che ricordava marca, modello e colore del veicolo che lo aveva travolto, un piccolo autocarro pick-up, che ...

Roma_Amore_Mio : Via e Piazza San Marco prima delle demolizioni - ADRlANJ : RT @Venice_Carnival: Amici del Carnevale, buongiorno ! Avete mai provato l'emozione di sfilare sul palco di Piazza San Marco, per il Conco… - LarryKl68236914 : RT @svtcivni: Basilica di San Marco in Venice, Italy. - ketsune_udon : RT @Venice_Carnival: Amici del Carnevale, buongiorno ! Avete mai provato l'emozione di sfilare sul palco di Piazza San Marco, per il Conco… - imegadito : Vernier: «Non c'è equilibrio tra turisti e residenti. Così le attività non sopravvivono» | VIDEO - VeneziaToday… -

Ultime Notizie dalla rete : San Marco Ruba una bicicletta lasciata in sosta, denunciato 30enne

I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco, al termine degli accertamenti anche mediante l'esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo, poiché il 17 ...

Cellino San Marco. Aveva rubato una bicicletta lasciata in sosta, denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco, al termine degli accertamenti anche mediante l'esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo, poiché il 17 ...

Insula e barriere a tutela della Basilica, bloccate. Tesserin: «San Marco non ce la fa più» VeneziaToday San Marco dei Cavoti, investì un uomo e si dileguò: identificato e denunciato

San Marco dei Cavoti (Bn) – I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti unitamente a quelli della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della R ...

Cellino San Marco. Aveva rubato una bicicletta lasciata in sosta, denunciato.

I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco, al termine degli accertamenti anche mediante l’esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libert ...

I Carabinieri della Stazione di Cellino, al termine degli accertamenti anche mediante l'esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo, poiché il 17 ...I Carabinieri della Stazione di Cellino, al termine degli accertamenti anche mediante l'esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libertà un 30enne del luogo, poiché il 17 ...San Marco dei Cavoti (Bn) – I Carabinieri della Stazione di San Marco dei Cavoti unitamente a quelli della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della R ...I Carabinieri della Stazione di Cellino San Marco, al termine degli accertamenti anche mediante l’esame delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno denunciato in stato di libert ...