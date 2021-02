Salvini e il delirio sui morti di COVID colpa del governo (ma il record è nella Lombardia governata dalla Lega) – VIDEO (Di giovedì 4 febbraio 2021) Per Salvini è stato “un anno e mezzo di disastri della “Premiata Ditta Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti”. Il leader della Lega da Lilli Gruber a Otto e mezzo prova ad addossare, come ha già fatto in passato per essere poi clamorosamente smentito ad esempio con l’RT sbagliato in Lombardia, la responsabilità del numero dei morti di COVID all’esecutivo giallorosso. Che è nato, ricordiamolo perché il “Capitano” ha deciso di innescare una crisi di governo in pieno agosto, dalle spiagge del Papeete, non per un colpo di mano di chissà chi. Eppure secondo Salvini se quell’estate fossimo andati a votare l’emergenza COVID sarebbe stata gestita meglio, perché il centrodestra avrebbe vinto e avrebbe governato. Ci sarebbero stati meno morti? Non ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Perè stato “un anno e mezzo di disastri della “Premiata Ditta Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti”. Il leader dellada Lilli Gruber a Otto e mezzo prova ad addossare, come ha già fatto in passato per essere poi clamorosamente smentito ad esempio con l’RT sbagliato in, la responsabilità del numero deidiall’esecutivo giallorosso. Che è nato, ricordiamolo perché il “Capitano” ha deciso di innescare una crisi diin pieno agosto, dalle spiagge del Papeete, non per un colpo di mano di chissà chi. Eppure secondose quell’estate fossimo andati a votare l’emergenzasarebbe stata gestita meglio, perché il centrodestra avrebbe vinto e avrebbe governato. Ci sarebbero stati meno? Non ...

Nicoooo82 : RT @demagistris: Salvini è in preda ad un delirio di onnipotenza:si sente capo del governo,capo delle forze armate,capo della guardia costi… - Federic02992523 : Salvini a otto e mezzo e un delirio ??????? - cavalierepadano : @Musso___ @markorusso69 Sommessamente un delirio del genere può solo averlo pensato Zingaretti o qualche Suo consig… - Ecatetriformis : RT @umanesimo: @giuseppemaria Che delirio. Comunque si capisce che Borghi non conta un cazzo nella Lega, nel senso che non sa cosa deciderà… - cubillius : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Questa nn ci arriva proprio poveretta è in preda a delirio come Salvini 2019 -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini delirio Draghi unica soluzione alla crisi, un richiamo al senso di responsabilità

...fine al gioco al massacro del vero " partitino delle poltrone " con un capo che soffre di delirio ... Certamente questo nuovo Governo permetterà a persone come Salvini, Meloni, Berlusconi, Renzi di fare ...

Matteo Renzi, Giuseppe Conte e l'orgia del potere dei piccoli uomini

Stavolta sarebbero in grado di evitare la rottura? Salvini purtroppo ha già dimostrato le sue ... ma chi ce l'ha è spesso vittima della supponenza, del proprio delirio di onnipotenza o dell'invidia ...

Il delirio di Oliviero Toscani: "Chi vota FdI e Meloni è ignorante e poco istruito" ilGiornale.it Elisa Isoardi, mai così audace: fan in delirio

Elisa Isoardi incanta i suoi follower con uno scatto audace che in poche ore raccoglie migliaia di like. La bella presentatrice indossa una giacca bianca dalla quale si intravvede il seno. Accanto a l ...

O con me o governo istituzionale

La retromarcia del senatore Luigi Vitali, che mercoledì sera aveva annunciato di lasciare Forza Italia per sostenere il terzo governo di Giuseppe Conte, ha messo il suggello sul fallimento della cacci ...

...fine al gioco al massacro del vero " partitino delle poltrone " con un capo che soffre di... Certamente questo nuovo Governo permetterà a persone come, Meloni, Berlusconi, Renzi di fare ...Stavolta sarebbero in grado di evitare la rottura?purtroppo ha già dimostrato le sue ... ma chi ce l'ha è spesso vittima della supponenza, del propriodi onnipotenza o dell'invidia ...Elisa Isoardi incanta i suoi follower con uno scatto audace che in poche ore raccoglie migliaia di like. La bella presentatrice indossa una giacca bianca dalla quale si intravvede il seno. Accanto a l ...La retromarcia del senatore Luigi Vitali, che mercoledì sera aveva annunciato di lasciare Forza Italia per sostenere il terzo governo di Giuseppe Conte, ha messo il suggello sul fallimento della cacci ...