Salerno, ancora contagi nelle scuole: il Comune intensifica sanificazioni (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – A pochi giorni dalla ripresa in presenza nelle aule delle lezioni, non si contano più i casi di contagio che costringono a mettere in quarantena intere classi e in alcuni casi arrivano a chiudere completamente i plessi. La didattica in presenza sta facendo registrare una crescita di casi. A Salerno città, dove ieri di sono registrati 92 contagi, l'ultimo provvedimento di chiusura riguarda la scuola privata Agazzi a Sala Abbagnano. Intanto il Comune di Salerno ha intensificato gli interventi di sanificazione, ad opera della Protezione Civile Comunale, delle aree antistanti i plessi scolastici cittadini. Gli interventi hanno già riguardato la scuola Monterisi e la Matteo Mari e arriveranno via via in tutti gli istituti della città.

