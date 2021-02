Roma, Spinazzola sfida i critici: “Dopo il derby tutti ci volevano cacciare e ora siamo terzi…” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma in crisi, in difficoltà, così come Paulo Fonseca. Questa era l'immagine della formazione capitolina, uscita frastornata Dopo la sconfitta nel derby contro la Lazio. I giallorossi si sono rimessi in carreggiata e ora sono in terza posizione, in piena lotta per la zona Champions. Niente male, dunque, per chi era considerato in grande calo.caption id="attachment 1087797" align="alignnone" width="4833" Roma Hellas, getty/captionCRITICAIl terzino giallorosso Leonardo Spinazzola ha attaccato gli scettici ai canali del club capitolino: "È una sconfitta che brucia ancora. Il calcio è fatto di episodi, ma devi essere bravo a girarli a tuo favore. Se vai sotto 2-0 Dopo venti minuti diventa difficile. È nato tutto da due episodi, è vero, ma il calcio è fatto così. Noi siamo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 febbraio 2021)in crisi, in difficoltà, così come Paulo Fonseca. Questa era l'immagine della formazione capitolina, uscita frastornatala sconfitta nelcontro la Lazio. I giallorossi si sono rimessi in carreggiata e ora sono in terza posizione, in piena lotta per la zona Champions. Niente male, dunque, per chi era considerato in grande calo.caption id="attachment 1087797" align="alignnone" width="4833"Hellas, getty/captionCRITICAIl terzino giallorosso Leonardoha attaccato gli scettici ai canali del club capitolino: "È una sconfitta che brucia ancora. Il calcio è fatto di episodi, ma devi essere bravo a girarli a tuo favore. Se vai sotto 2-0venti minuti diventa difficile. È nato tutto da due episodi, è vero, ma il calcio è fatto così. Noi...

