Roma, ancora troppi clochard senza assistenza: 2 insediamenti rinvenuti sull'argine del Tevere (Di giovedì 4 febbraio 2021) I controlli della Polizia di Stato nel territorio del Municipio VIII continuano senza sosta. In particolare sono stati rinvenuti due insediamenti abusivi sugli argini del Tevere. Leggi anche: Roma, la strage silenziosa dei clochard: morta 55enne Gli 'accampamenti' sul Tevere Gli agenti del VIII Distretto Tor Carbone e quelli del commissariato Colombo, con l'apporto dei colleghi della Sezione Cinofili e della Squadra Nautica della Polizia Fluviale, nella giornata di ieri, hanno effettuato alcuni controlli nel quartiere di loro competenza. Negli anfratti dell'argine del Tevere riva Ostiense, nel tratto tra ponte della Scienza e ponte del Porto Fluviale, sono stati trovati 2 insediamenti abusivi: la Sala Operativa Sociale del Comune è ...

