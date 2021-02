Roma, 150 anni da Capitale. Mattarella: “Città può dare tanto a sviluppo Paese” (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono trascorsi esattamente 150 anni dal giorno in cui Roma è stata proclamata Capitale del Regno d’Italia con la legge numero 33 del 3 febbraio 1871 che, di fatto, stabilì il trasferimento della sede del governo da Firenze – Capitale dal 1865, succeduta a Torino – alla Città Eterna. In realtà, la data – fortemente simbolica – altro non è che la fine di un processo storico avviato da due precedenti eventi: presa di Porta Pia del 20 settembre 1870 e, successivo Plebiscito del 2 ottobre, nello stesso anno. Nelle menti di chi guidato il nostro Risorgimento, Roma Capitale, infatti, era considerata un obiettivo imprescindibile. “La nostra stella, o Signori, ve lo dichiaro apertamente, è di fare che la Città eterna, sulla quale 25 secoli hanno ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – Sono trascorsi esattamente 150dal giorno in cuiè stata proclamatadel Regno d’Italia con la legge numero 33 del 3 febbraio 1871 che, di fatto, stabilì il trasferimento della sede del governo da Firenze –dal 1865, succeduta a Torino – allaEterna. In realtà, la data – fortemente simbolica – altro non è che la fine di un processo storico avviato da due precedenti eventi: presa di Porta Pia del 20 settembre 1870 e, successivo Plebiscito del 2 ottobre, nello stesso anno. Nelle menti di chi guidato il nostro Risorgimento,, infatti, era considerata un obiettivo imprescindibile. “La nostra stella, o Signori, ve lo dichiaro apertamente, è di fare che laeterna, sulla quale 25 secoli hanno ...

