Roberta Siragusa: i drammatici risultati dell'autopsia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roberta Siragusa sarebbe morta per asfissia: sarebbe stata prima stordita con un colpo in testa dal suo assassino e poi data alle fiamme mentre era ancora viva. Emergono i primi particolari dai risultati dell'autopsia effettuata sul corpo della 17enne, trovata cadavere in un dirupo nelle campagne di Caccamo, in provincia di Palermo, la scorsa settimana. Come riporta il quotidiano La Sicilia, la ragazza avrebbe perso i sensi dopo essere stata colpita con violenza al capo, poi il fumo l'avrebbe soffocata. Dunque, era ancora viva quando è stato appiccato l'incendio, circostanza che sarebbe stata confermata dal fatto che la lingua della vittima era fuoriuscita dalla bocca, il che si verifica nei nei casi di strangolamento o, come sostengono gli esperti per il caso di Roberta, nei casi di soffocamento.

