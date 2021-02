Rispetto dell’ambiente e sport | le nuove frontiere

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’argomento sostenibilità è sempre più presente in tutti gli ambiti Sostenibilità e, questa è una delle tematiche su cui, negli ultimi tempi si cerca di sensibilizzare tutti e in tutti gli ambiti. Anche lonon deve sentirsi esentato, ognuno può fare qualcosa anche nel piccolo. Nike, invece, pensa in grande come nel suo stile e lancia una scarpa nell’ambito dell’iniziativa Move to Zero (un percorso verso zero rifiuti e zero emissioni di carbonio), chiamata Nike Cosmic Unity. Una calzatura adatta a unoche spesso cambia e si rinnova come il basket: realizzata per almeno il 25% del suo peso totale con prodotti di recupero e dotata di un’unità Zoom Air Strobel a tutta lunghezza per la reattività, il Cosmic Unity è stato progettato per i giocatori che amano loe che ...