Rinnovo Inzaghi | il tecnico ha detto sì | ecco tutti i dettagli

(Di giovedì 4 febbraio 2021): ilbiancoceleste ha accettato la proposta di prolungamento da parte di Lotito.Il vertice andato in scena ieri a Formello tra Claudio Lotito e Simoneha dato l’esito chesi aspettavano: ilhasì alla proposta didel club. Accordo trovato. Manca soltanto la firma, che arrivera? nei prossimi giorni, dopo che saranno completati gli ultimi adempimenti. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ilpiacentino prolunghera? il suo contratto con la Lazio (in scadenza il prossimo giugno) per altri tre anni, la nuova intesa arrivera? dunque fino al 2024. Sono state cosi? poste le basi perche? ...

Vogliono lasciare ancora un po' di suspence. La firma d'continua slittare perché ildel mister non è più in discussione e prima c'è qualcosa di più importante. Già martedì Lotito aveva lasciato intendere di credere di nuovo al sogno ...LOTITO- Simonee Claudio Lotito si sono visti a Formello. Ieri il presidente ha parlato di una proposta messa sul piatto al tecnico e che non c'erano appuntamenti in programma,...Rinnovo Inzaghi: il tecnico biancoceleste ha accettato la proposta di prolungamento da parte di Lotito. Ecco tutti i dettagli ...Il presidente biancoceleste ieri si è presentato a Formello e si è fermato a colloquio con il tecnico per discutere ancora del suo rinnovo.