Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | The CW rinnova tutto The Flash | Walker | Charmed | Riverdale…

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 4 febbraio 2021)tv. Tutte letv che sono statete e cancellate.TV: ultimo aggiornamento 4 febbraio The CWa partire daper una seconda stagione (con la prima che avrà 5 episodi aggiuntivi arrivando a 18), poi The8, Riverdale 6, Legends of Tomorrow 7, All American 4,4, Legacies 4, In the Dark 4, Roswell New Mexico 4, Batwoman 4, Nancy Drew 3 e Dyansty 5. Come annunciato in precedenza chiudono con queste stagion Black Lightning e Supergirl; Superman & Lois ottiene altri 5 episodi arrivando a 18, così come nonte le novità Kung Fu e Republic of Sarah ...