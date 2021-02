Rimesso in libertà autista di pullman sannita: era stato arrestato a Napoli (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli, accogliendo l’istanza dell’Avv. Vittorio Fucci jr, ha revocato la misura dell’obbligo di dimora all’autista di pullman Maglione Mario, di Airola, di 51 anni, rimettendolo in libertà. Come si ricorderà, Maglione fu tratto in arresto, a Napoli, il 15 settembre, perché ritenuto presuntivamente responsabile di detenzione aggravata ai fini di spaccio di oltre 110 grammi di hashish, mentre era alla guida del pullman. A seguito dell’udienza di convalida, il GIP sostituì la custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame, dopo, sostituì i domiciliari con la misura dell’obbligo di dimora, oggi revocata dal GUP che ha Rimesso Maglione in ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di, accogliendo l’istanza dell’Avv. Vittorio Fucci jr, ha revocato la misura dell’obbligo di dimora all’diMaglione Mario, di Airola, di 51 anni, rimettendolo in. Come si ricorderà, Maglione fu tratto in arresto, a, il 15 settembre, perché ritenuto presuntivamente responsabile di detenzione aggravata ai fini di spaccio di oltre 110 grammi di hashish, mentre era alla guida del. A seguito dell’udienza di convalida, il GIP sostituì la custodia cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari. Il Tribunale del Riesame, dopo, sostituì i domiciliari con la misura dell’obbligo di dimora, oggi revocata dal GUP che haMaglione in ...

Scelte basate sull'ultima operazione Nebrodi che aveva portato ai domiciliari l'ex sindaco Galati Sardo, poi rimesso in libertà e reintegrato alla carica di primo cittadino, per truffe all'Agea, ...

