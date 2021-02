Rimborsi Cashback senza fare acquisti: le modalità dei furbetti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il sistema del Cashback di Stato sembra non funzionare ancora come dovrebbe: la denuncia questa volta arriva da ‘tgcom24.mediaset.it‘, secondo cui ci sarebbe la possibilità di ricevere Rimborsi senza nemmeno aver effettuato gli acquisti. Stefania Petyx di ‘Striscia la Notizia’ ha fatto luce sulla questione, facendo venire a galla le modalità attraverso cui la piattaforma può essere ‘aggirata’. Il primo trucco consiste nel reso del prodotto acquistato, che non implicherebbe la cancellazione della transazione di rimborso prevista dal Cashback di Stato. Un’operazione da poter ripetere più e più volte, anche in negozi diversi. Il noto programma di Canale 5 lo ha dimostrato: prima in un negozio di abbigliamento, poi in un grande magazzino ed infine al supermercato, con puntuale accredito ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 4 febbraio 2021) Il sistema deldi Stato sembra non funzionare ancora come dovrebbe: la denuncia questa volta arriva da ‘tgcom24.mediaset.it‘, secondo cui ci sarebbe la possibilità di riceverenemmeno aver effettuato gli. Stefania Petyx di ‘Striscia la Notizia’ ha fatto luce sulla questione, facendo venire a galla leattraverso cui la piattaforma può essere ‘aggirata’. Il primo trucco consiste nel reso del prodotto acquistato, che non implicherebbe la cancellazione della transazione di rimborso prevista daldi Stato. Un’operazione da poter ripetere più e più volte, anche in negozi diversi. Il noto programma di Canale 5 lo ha dimostrato: prima in un negozio di abbigliamento, poi in un grande magazzino ed infine al supermercato, con puntuale accredito ...

