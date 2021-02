Rihanna sta con i contadini indiani: social impazziti (Di giovedì 4 febbraio 2021) Rihanna a fianco dei contadini indiani in piazza: i fan hanno coniato l’hashtag #RihannaSupportsIndianFarmers e hanno iniziato a rilanciare il messaggio di solidarietà della musicista “Perchè non stiamo parlando di questo?” e a seguire l’hasthag #FarmersProtest che scandisce sui social le proteste dei contadini dell’India contro tre leggi sul settore agricolo approvate dal governo. A… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021)a fianco deiin piazza: i fan hanno coniato l’hashtag #SupportsIndianFarmers e hanno iniziato a rilanciare il messaggio di solidarietà della musicista “Perchè non stiamo parlando di questo?” e a seguire l’hasthag #FarmersProtest che scandisce suile proteste deidell’India contro tre leggi sul settore agricolo approvate dal governo. A… L'articolo Corriere Nazionale.

CorrNazionale : Rihanna a fianco dei contadini indiani in piazza: i fan hanno coniato l’hashtag #RihannaSupportsIndianFarmers e han… - MatteoParis99 : Sento che sul fronte Rihanna si sta muovendo qualcosa e quindi incanalerò l’energia di quella fantastica serata del… - AretimPolitics : #India sta dimostrando l'ipocrisia della divisione in buoni/cattivi, democrazie/dittature che viene fatta in occide… - Diregiovani : C’è chi bacchetta il jet set indiano della cosiddetta #Bollywood ?? che si fa fotografare accanto al premier mentre… - LauraCarrese : C'è una ristretta cerchia di oligarchi che attraverso finte rivolte popolari sta cercando di sovvertire il potere i… -