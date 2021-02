(Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - L'analisi della, eseguita con una specifica tecnica di intelligenza artificiale, chiamata machine learning, potrebbe diventare uno strumento cruciale per la diagnosi e la valutazione clinica del tremore essenziale. E' la prospettiva aperta da uno studio scientifico pubblicato sulla rivista scientifica Movement Disorders e frutto della collaborazione tra l'Irccsdi Pozzilli (Is), il Dipartimento di neuroscienze umane di Sapienza università di Roma e il Dipartimento di Ingegneria elettronica dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Il tremore essenziale è il più frequente disordine del movimento, colpisce il 4% delle persone al di sopra dei 65 anni ed è circa venti volte più frequente della malattia di Parkinson, con cui viene frequentemente confuso. Si manifesta prevalentemente con un tremore ...

Adnkronos : Ricerca, #Neuromed: 'Ia scova 'firma'di malattie neurologiche nella voce' - TV7Benevento : Ricerca, Neuromed: 'Ia scova 'firma'di malattie neurologiche nella voce'... - informamolise : Ricerca Neuromed/ Un nuovo tipo di analisi PET potrà monitorare con maggiore precisione l’evoluzione del cancro… - molisenews24 : Studio evoluzione tumore del polmone: Neuromed ha condotto la ricerca #molisenews24 - molisenews24 : Studio evoluzione tumore del polmone: Neuromed ha condotto la ricerca -

Ultime Notizie dalla rete : Ricerca Neuromed

Adnkronos

...vocali mediante i più moderni algoritmi di machine learning rappresenta quindi una..." si basano attualmente su valutazioni cliniche che hanno il limite di dipendere dalla specifica ......, pubblicata sulla rivista scientifica IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences, è stata condotta dal Dipartimento di Fisica Medica ed Ingegneria dell'I. R. C. C. S....Roma, 4 feb. (Adnkronos Salute) - L'analisi della voce, eseguita con una specifica tecnica di intelligenza artificiale, chiamata machine learning, ...Roma, 4 febbraio 2021 – In occasione della Giornata Internazionale Epilessia che si celebra lunedì 8 febbraio, la Società Italiana di Neurologia (SIN) fa il punto su questa patologia neurologica e l’e ...