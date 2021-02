Ricerca | Cnr | dalle larve vive di mosca mangimi sostenibili per polli bio

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Testare l’efficacia dell’utilizzo didisoldato nera (Hermetia illucens) nell’alimentazione dida carne in allevamento biologico, a parziale sostituzione della proteina apportata da fonti proteiche convenzionali come la farina di soia, legume per lo più importato dal continente americano. Questo l’obiettivo del progetto “PoulTrynsect”, coordinato dall’Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in partnership contori e docenti dei dipartimenti di Scienze Veterinarie e di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino, che ha vinto il bando internazionale congiunto ERA-NET SUSFOOD2 e CORE Organic, destinato a programmi diche avevano come focus principali i sistemi alimentari eco- ...

Il gruppo di ricerca, che da anni si occupa dell'allevamento degli insetti e dell'utilizzo delle ... Il Cnr coordinerà l'intero progetto attraverso la supervisione del Responsabile Scientifico, il ...