"Riaprire i ristoranti la sera è possibile". Per il viceministro Sileri vale pure per cinema e teatri (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb – "Con uno stop and go, da fine febbraio si possono Riaprire i ristoranti la sera, lasciando le ore 22 come coprifuoco, anche se a me questa parola non piace": parola del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. Ospite a Porta a Porta, il chirurgo (che ha annunciato che non si ricandiderà con i 5 Stelle e che lascerà la politica) sottolinea che si tratta di una sua opinione e che c'è un Comitato tecnico-scientifico che fa le sue valutazioni. Ma l'imbeccata del numero 2 della Salute resta. Speriamo che qualcuno l'ascolti, soprattutto nel prossimo esecutivo. A maggior ragione visto lo stato di crisi in cui versa la ristorazione dopo mesi di lockdown a singhiozzo e di chiusura alle 18. Sileri: "Con i giusti controlli potrebbero Riaprire ...

