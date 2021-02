Riapre oggi il Museo ebraico di Venezia (Di giovedì 4 febbraio 2021) Zona gialla? Apri il Museo! Ecco le prossime date di apertura del Museo ebraico di Venezia e le prossime iniziative Il Museo ebraico di Venezia nella sua sede temporanea vuole subito per dare un segno di speranza aprendo al pubblico due giorni nelle prossime settimane: giovedì 4 e 11 febbraio dalle 11,00 alle 18,30; venerdì… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 4 febbraio 2021) Zona gialla? Apri il! Ecco le prossime date di apertura deldie le prossime iniziative Ildinella sua sede temporanea vuole subito per dare un segno di speranza aprendo al pubblico due giorni nelle prossime settimane: giovedì 4 e 11 febbraio dalle 11,00 alle 18,30; venerdì… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Riapre oggi Macerata, riaperta la Biblioteca Mozzi Borgetti

MACERATA - Dopo il lungo periodo di chiusura dovuto all'emergenza sanitaria, da oggi, mercoledì 3 febbraio , ha riaperto i battenti la biblioteca comunale Mozzi Borgetti. "Dopo i musei riapre anche la Biblioteca Mozzi Borgetti " afferma l' assessore alla Cultura Katiuscia ...

Giani riapre simbolicamente il Museo di Leonardo

... le presenze nei primi 7 giorni di riapertura si sono attestate a quota 141 , con una forte incidenza di famiglie: 'La Toscana riparte dalla cultura, questo è il messaggio che vogliamo lanciare oggi -...

Riapre oggi il Museo Nazionale della Montagna! Montagna.tv Riapre oggi il Museo ebraico di Venezia

Zona gialla? Apri il Museo! Ecco le prossime date di apertura del Museo ebraico di Venezia e le prossime iniziative Il Museo Ebraico di Venezia nella sua sede temporanea vuole subito per dare un segno ...

Covid, Sileri: «Riapertura ristoranti con campagna vaccinale». I ristoratori: «Importante per le imprese»

Continuano le richieste di aperture serali per i ristoranti, sempre più in affanno a causa delle restrizioni legate al coronavirus. Paolo Bianchini, presidente di Mio ...

