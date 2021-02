Riaperture impianti sci | è polemica Il nodo resta lo spostamenti tra regioni

(Di giovedì 4 febbraio 2021) Le reazioni sulle indicazioni del Cts alla riapertura deglisciistici solo in zona gialla a partire dal 15 febbraio , è accolta positivamente in generale, ma non sono mancate le compresibili ...

infoitinterno : Riaperture impianti sci: è polemica. Il nodo resta quello degli spostamenti tra regioni - zazoomblog : Impianti sciistici si riunisce il Cts per decidere sulle riaperture - #Impianti #sciistici #riunisce - il_Giangi : #DPCM Caute aperture del #Governo che aprirà gli impianti sciistici in #Sardegna. #3febbraio #lockdown #COVID19… - Robbetta : RT @Radio1Rai: Attese il 15 Febbraio le riaperture di impianti sciistici, attività sportive, concorsi pubblici. Le misure del nuovo #DPCM d… - msn_italia : Impianti da sci e chiusure tra regioni, il governo al bivio tra riaperture e proroga -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture impianti

... "E' ovvio che ora l'appello va a tutti quei cittadini che si recheranno aglidi risalita, ... ex discesista azzurro e ambassador dei mondiali di Cortina 2021 è felice per la, ma ...commenta Italia quasi tutta 'gialla': da Roma a Torino ledi bar e ristoranti I locali riaprono a Roma Ansa 1 di 23 Ansa 2 di 23 Ansa 3 di 23 Ansa ...il via libera all'apertura degli...Gioia per le zone montane gialle, che ripartiranno il 15 febbraio. Amaro il commento di chi resta chiuso in zona arancione. Ma tutti sottolineano l'importanza ora di avere la libera circolazione tra l ...Pochi giorni di lezione in presenza e la scuola finisce, un'altra volta, nel mirino. Il numero dei contagi cresce e nelle Regioni sorvegliate speciali ...