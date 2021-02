Rfi anticipa il Recovery Plan | Gran parte dei fondi per l’AV Salerno-Reggio Calabria

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Tutti i 16mila km” della rete ferroviaria italiana “saranno attrezzati in Ertms” per rispondere “anche alla logica di non creare due Italie”. Così, davanti alle commissioni Bilancio e Trasporti della Camera, la presidente e amministratrice delegata di Rfi, Vera Fiorani, la quale ha affermato di ritenere “sostenibile e raggiungibile al 2035” questo obiettivo. “Abbiamo ritenuto di sviluppare” questa tecnologia, “non solo avendo a riferimento l’infrastruttura ferroviaria che fadella rete europea che avrebbe creato forse due Italie dal punto di vista delle tecnologie; ma abbiamo ritenuto di estendere a tutte le linee italiane” l’Ertms, ha spiegato. Proprio per evitare il gap Nord-Sud, Fiorani ha affermato che “la riduzione del divario infrastrutturale al Sud è uno degli elementi della strategia di Piano. Un bel pezzo degli investimenti è a supporto di questo ...