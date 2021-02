Renzi: «Niente da festeggiare, ma l’odio di questi giorni mi ha fatto male». Alla Cnn: «Neanche la mia famiglia ha capito perché ho aperto la crisi» (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fuori Conte, dentro Draghi. Per il senatore toscano è il caso di dire «missione compiuta». Dopo settimane di muri contro muri, Matteo Renzi riesce nell’obiettivo mai ammesso, ma Neanche tanto negato. Comunque lui nel primo giorno delle Consultazioni di Mario Draghi si schernisce: «Non ho Niente da festeggiare». Eppure sia il primo che il secondo governo Conte, come gli si ricorda in un’intervista a Repubblica, devono parecchio alle sue scelte. «A chi mi domanda perché la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spenda Draghi che Conte. Poi il governo Draghi lo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Io faccio il tifo e voto la fiducia», dice Renzi. Nessuno scontro personale, insomma, dietro ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 febbraio 2021) Fuori Conte, dentro Draghi. Per il senatore toscano è il caso di dire «missione compiuta». Dopo settimane di muri contro muri, Matteoriesce nell’obiettivo mai ammesso, matanto negato. Comunque lui nel primo giorno delle Consultazioni di Mario Draghi si schernisce: «Non hoda». Eppure sia il primo che il secondo governo Conte, come gli si ricorda in un’intervista a Repubblica, devono parecchio alle sue scelte. «A chi mi domandalarispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spenda Draghi che Conte. Poi il governo Draghi lo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Io faccio il tifo e voto la fiducia», dice. Nessuno scontro personale, insomma, dietro ...

