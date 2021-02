Renzi: “Il governo Draghi sarà la salvezza dell’Italia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “È probabile che io sia il piu’ impopolare del Paese, e’ improbabile che Conte sia il piu’ popolare, ma e’ certo che Draghi sia il piu’ competente. Va bene cosi'”. Lo ha detto a Repubblica il leader di Italia viva, Matteo Renzi, sul suo ruolo per fare cadere il Conte bis. “Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalita’ come Draghi pronta a guidare il Paese“, ha precisato Renzi. Leggi su dire (Di giovedì 4 febbraio 2021) ROMA – “È probabile che io sia il piu’ impopolare del Paese, e’ improbabile che Conte sia il piu’ popolare, ma e’ certo che Draghi sia il piu’ competente. Va bene cosi'”. Lo ha detto a Repubblica il leader di Italia viva, Matteo Renzi, sul suo ruolo per fare cadere il Conte bis. “Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalita’ come Draghi pronta a guidare il Paese“, ha precisato Renzi.

giorgio_gori : Se Renzi ha interesse a chiudere sul ConteTer per massimizzare il suo dividendo, per ragioni opposte il Pd dovrebbe… - fattoquotidiano : Orlando: “Il fallimento della politica ha responsabilità precise. Chi ha impedito nascita governo ha nome e cognome… - riotta : Quanto a Renzi, non v'è dubbio che la mano è sua, ha eliminato il governo Conte I nel 2019 e avviato il governo Dra… - UrbimanoOrbi : @makkox @ilfoglio_it Draghi, farà il Governo con i 'soliti'(il centrosinistra), con l'appoggio di Berlusconi. Matte… - marinabrunelli1 : RT @rosadineve: Renzi sarebbe l'uomo dall'io smisurato che lavora solo per sé ? Ha dimesso suoi ministri,rifiutato ministeri e incarichi al… -