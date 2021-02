Renzi | “Draghi ha salvato l’Euro | salverà l’Italia”

(Di giovedì 4 febbraio 2021) “Marioè un uomo estremamente competente, un grandissimo lavoratore e, soprattutto, è affidabile. Da italiano, ha. Da europeo,”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, in un’intervista a ‘Le Monde’ sul premier incaricato dopo la crisi di governo. “Lo sognavo da tempo – risponde poi alla domanda se avesse puntato sufin dall’inizio della crisi -, ma lui è uscito allo scoperto solo nelle ultime ore, per rispetto verso le istituzioni. Io credo che lui stesso avesse tracciato la via poco meno di un anno fa, in un contributo al Financial Times. Il suo programma era chiaro, ma è sempre stato attento a non interferire”. “Volevamo un governo di migliore qualità”, replica quindi il leader Iv alla domanda di ‘Le Monde’ sulla ...

Tommasolabate : Alla fine, s’avanza uno scenario con tutti dentro e il Cinquestelle (spaccato) all’opposizione. Renzi ha chiuso un’… - riotta : Quanto a Renzi, non v'è dubbio che la mano è sua, ha eliminato il governo Conte I nel 2019 e avviato il governo Dra… - ilfoglio_it : Renzi alla fine ce l'ha fatta: ha rottamato l'avvocato del popolo e fatto arrivare #Draghi - di @SalvatoreMerlo… - LeoWh1te_ : RT @LeoWh1te_: 'Vi ricordate quando #Draghi chiuse i rubinetti alla Grecia e #Renzi gli disse che aveva fatto la scelta giusta, ovvero cond… - Renny149 : RT @jacopo_iacoboni: Se c’è Mario Draghi con un incarico lo si deve alla battaglia di Matteo Renzi per ottenere un premier e un governo mig… -

...sostegno ada parte della maggioranza giallorossa più Forza Italia, l'arco delle forze europeiste. Per i Cinque Stelle è però un triplo boccone amaro da ingoiare: il ritorno con Matteo...alla Cnbc: "premier? The best, the best, the best"CENTRODESTRA DIVISO, "riedizione del governo Conte con Draghi premier? Non ci interessa", sono le parole di Salvini, mentre Forza Italia pressa gli alleati [Video] ...Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "Sarebbe un errore grave non sostenere il tentativo del governo Draghi e l'esecutivo che vorrà proporre. Rispetto a chi auspica le elezioni domani mattina, ricordo che abbia ...