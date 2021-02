Renzi: “Draghi fino al 2023, salverà l’Italia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese”. Così Matteo Renzi, intervistato da Repubblica, accoglie il nuovo capo del governo. Il leader di Italia Viva è convinto che la maggioranza ci sarà e che l’ex numero della Bce si insedierà presto a Palazzo Chigi. “A chi mi domanda perché la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spenda Draghi che Conte – spiega Renzi – Poi il governo Draghi lo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Il governo Draghi sarà la salvezza dell’Italia: ha messo in sicurezza l’euro quasi dieci anni fa, metterà in sicurezza il Recovery Plan per i nostri figli. Una buona squadra scrive il Recovery in tre ... Leggi su italiasera (Di giovedì 4 febbraio 2021) “Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità comepronta a guidare il Paese”. Così Matteo, intervistato da Repubblica, accoglie il nuovo capo del governo. Il leader di Italia Viva è convinto che la maggioranza ci sarà e che l’ex numero della Bce si insedierà presto a Palazzo Chigi. “A chi mi domanda perché la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spendache Conte – spiega– Poi il governolo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Il governosarà la salvezza del: ha messo in sicurezza l’euro quasi dieci anni fa, metterà in sicurezza il Recovery Plan per i nostri figli. Una buona squadra scrive il Recovery in tre ...

