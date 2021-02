Regno Unito e UE | primo caso diplomatico dopo la Brexit

(Di giovedì 4 febbraio 2021) A pochi giorni dalla concretizzazione della, c’è iltraed Unione Europea. Perché Londra, ed è passato oramai un anno dall’accordo di divorzio della, non vuole riconoscere il pieno statusalambasciatore dell’Unione Europea nella capitale britannica, João Vale de Almeida, e al suo staff di 44 persone. In cambio è disposta a concedere uno statuto e una immunità limitati, e dunque non in linea con i precetti della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche. Una offerta, oggi confermata anche dal portavoce delministro britannico Boris Johnson, che però è stata rifiutata dalle feluche europee e di Bruxelles perché considerata ...

Ultime Notizie dalla rete : Regno Unito

Ilha riportato una crescita dei redditi delle famiglie del 5,1%. Nel complesso dei Sette Grandi si registra però un calo dell'1,8% . L'OCSE mette in guardia però dall'estrema volatilità ...Intanto è iniziato neluno studio per verificare l'efficacia dell' immunizzazione anti - Covid con due vaccini differenti anzichè uno solo come avviane attualmente per la prima dose e il ...L'Osservatorio Ska (Skao) è stato ufficialmente inaugurato e si unisce alle molte organizzazioni intergovernative dedicate alla scienza su ampia scala, come Cern, Eso, Esa, Iter e altre. Tavani (Inaf) ...LE MUTAZIONI DEL CORONAVIRUS "Pfizer e AstraZeneca, stanno tentando di migliorare i loro vaccini per garantire l’immunità anche contro le nuove versioni del Covid-19" ...