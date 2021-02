Regione Lazio, persi 13 milioni per lo scandalo delle mascherine: il motivo (Di giovedì 4 febbraio 2021) Regione Lazio, la verità finalmente a galla in merito alla questione mascherine. Provocato una perdita di 13 milioni di euro (Photo by Jonathan KLEIN / AFP) (Photo by JONATHAN KLEIN/AFP via Getty Images)Ieri è emersa in maniera ufficiale alla Pisana la verità sull’affare Regione Lazio-Ecotech. La Regione ha subito una perdita milionaria pari a 13 milioni di euro. Queste le parole di Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio: “La Regione ha versato alla Ecotech 16.655.600 euro di anticipi per tre commesse del valore di 36 milioni di euro. Ecotech ha consegnato in ritardo solo 2 milioni mascherine chirurgiche. Mentre le FFP2 e le FFP3 non ... Leggi su ck12 (Di giovedì 4 febbraio 2021), la verità finalmente a galla in merito alla questione. Provocato una perdita di 13di euro (Photo by Jonathan KLEIN / AFP) (Photo by JONATHAN KLEIN/AFP via Getty Images)Ieri è emersa in maniera ufficiale alla Pisana la verità sull’affare-Ecotech. Laha subito una perdita milionaria pari a 13di euro. Queste le parole di Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del: “Laha versato alla Ecotech 16.655.600 euro di anticipi per tre commesse del valore di 36di euro. Ecotech ha consegnato in ritardo solo 2chirurgiche. Mentre le FFP2 e le FFP3 non ...

